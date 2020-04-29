Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств. Запрет не коснется проживающих в стране представителей национальных меньшинств. Об этом сообщает «Радио Озоди».

Министр юстиции Музаффар Ашуриён, представлявший проект на заседании палаты, заявил, что теперь запрещено использование окончаний «-ов/-ова», «-вич/-овна» и так далее. Вместо них будут даваться таджикские окончания «пурдухт», «и», «зод», «зода», «он», «ён», иён», ниёр», «фар». Специально менять фамилии гражданам не придется. Новое правило будет действовать для тех, кто получает удостоверяющие личность документы впервые или решит поменять фамилию. По мнению властей, изменения в закон повысят самосознание граждан и защитят национальную идентичность.

В Таджикистане отказ от русских окончаний фамилий и отчеств начали применять после того, как в 2007 году президент страны сменил собственную фамилию с «Рахмонов» на «Рахмон». Однако после того, как у многих мигрантов в России возникли проблемы с документами, в республике снова возникла тенденция на использование русифицированных фамилий.

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