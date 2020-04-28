Белорусские власти должны принять «незамедлительные и масштабные меры по ужесточению физического дистанцирования». Об этом заявила постоянный координатор ООН в республике Иоанна Казана-Вишневецкая, передает Tut.by.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести карантин в стране, перенести все массовые мероприятия и приостановить работу предприятий.

«Кроме этого, ВОЗ рекомендует внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров. ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, что касается поездок за город, в деревни и на дачи», — говорится в обращении к белорусам.

Minval.az