Министерство иностранных дел Украины отреагировало на планы Грузии отозвать посла из Киева в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщают «Українськi Новини».

В пресс-службе МИД пояснили, что не получали официального обращения от Тбилиси о возможном отзыве посла. На вопрос, планирует ли Киев отвечать на предупреждение грузинского премьера Георгия Гахарии, в министерстве заявили, что для подобных решений существует устоявшаяся процедура.

МИД подчеркнул, что Украина рассматривает Грузию в качестве надежного друга и союзника и надеется на дальнейшее развитие стратегического партнерства.

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