Председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин отмечает наличие проблем с возвращением российских граждан на родину из Азербайджана в связи с коронавирусом COVID-19.

«Есть проблемы. Например, есть два способа регистрации лиц, которые хотят выехать: обращение в консульские отделы либо по госрегистрации. Если в минувшую пятницу 180 граждан России уехали на родину из Азербайджана на автобусе через сухопутную границу, то по воздушному транспорту у нас собралось 800 человек, вылететь они не могут», — сказал Забелин в понедельник на онлайн-конференции на тему «Россия-Азербайджан: совместные пути выхода из постэпидемиологического и энергетического кризиса». Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, за последний месяц-полтора «Аэрофлот» «вообще не обеспечил маршрутов для того, что люди смогли вернуться в Россию».

Minval.az