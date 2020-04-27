В четырех банках Азербайджана с 27 апреля введено временное администрирование. Об этом говорится в сообщении Центрального банка.

Правление ЦБА приняло решение о назначении временных администраторов в 4 банках – Atabank, AGBank, NBCBank и Amrahbank. Все полномочия по управлению банками, в том числе полномочия общего собрания акционеров переходят к временному администратор, — сообщили в ЦБА.

При этом в ЦБА не стали комментировать причины данного решения.

Между тем агентство Fineko сообщает, что AGBank закрылся.

По информации агентства, «банк пока не спешит официально объявлять об этом, однако руководство банка в ближайшие дни донесет общественности информацию о закрытии».

Minval.az