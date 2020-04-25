Спортивный комментатор Василий Уткин ответил на угрозы телеведущего Владимира Соловьева, назвав их нешуточными.

В своем Twitter комментатор назвал Соловьева «мерзкой карлицей» и отказался от физической расправы над ним.

По словам Уткина, за свои угрозы Соловьев ответит собственным здоровьем, так как несдержанный темперамент вот-вот «приведет к инсульту».

«Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит», — написал он.

Minval.az