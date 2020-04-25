Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины, не сможет занять место вице-премьера страны из-за судимости. Об этом сообщает украинский портал «Обозреватель».

Отмечается, что, согласно закону «О Кабинете министров Украины», человек с непогашенной или не снятой судимостью не вправе занимать должность члена Кабмина. Там не указывается, идёт ли речь о судимости внутри страны или в других (в Грузии Саакашвили осуждён заочно).

Более того, в связи с тем, что Украина подписала и ратифицировала ряд международных договоров, Саакашвили не только не сможет стать вице-премьером, но и может угодить в украинскую тюрьму. В частности, речь идёт о Европейской конвенции о международном признании судебных решений по уголовным приговорам, а также о договоре с Грузией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам.

Minval.az