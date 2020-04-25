52 азербайджанца, которые не смогли попасть к себе домой были размещены в гостиничном комплексе «Золотые пески» в с. Мичурино Дербентского района. По поручению главы муниципалитета Фуада Шихиева они обеспечены ежедневным трехразовым питанием.

Накануне, по указу главы района иностранных граждан осмотрели врачи Мамедкалинской участковой больницы. Больных или инфицированных среди них не было обнаружено.

В пресс-службе муниципалитета также сообщили, что шейх Исамеддин-хаджи по своей инициативе отправил для граждан Азербайджана более 30 продуктовых наборов.

Minval.az