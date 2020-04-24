Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

«Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает», — сказал Саакашвили на брифинге в пятницу перед встречей с депутатами фракции «Слуга народа», — передает «Интерфакс».

Кроме того, Саакашвили считает, что Украине необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти экономику страны.

«Украина заходит в очень сильный экономический шторм, в настоящий цунами, кризис, и нам необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье, и вообще спасти государство. Поэтому необходимо принимать неординарные меры. В первую очередь в рамках той программы и мандата, который президент Зеленский получил год назад, укорить преобразования, которые он уже начал вместе со своей командой», — сказал Саакашвили.

Он отметил, что для него в будущей должности будет важно усилить сотрудничество с Верховной Радой.

Также по его словам, необходимо сосредоточится на помощи украинскому бизнесу.

«Я за интеграцию Украины в мировое сообщество, я за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов», — добавил он.

22 апреля Саакашвили написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в кабинете министров Украины.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — написал Саакашвили.

Саакашвили проведет встречу с депутатами фракции «Слуга народа» в пятницу, заявил утром первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

«Есть люди, у которых своя позиция по этому вопросу — не все поддерживают. Есть много людей, которые ожидают встречи в 11:00 (…) Это не заседание фракции, но как я вижу, больше половины депутатов собираются прийти, послушать программу господина Саакашвили, задать ему вопрос в частности и те, которые сейчас на слуху. Надеемся, что там будет и премьер-министр, который будет его представлять, чтобы мы послушали мнение правительства: для чего они привлекают Саакашвили», — сообщил Корниенко в пятницу журналистам у здания Верховной Рады.

Он заверил, что у фракции «Слуга народа» нет цели назначить Саакашвили на пост вице-премьер-министра любой ценой.

Minval.az