Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что в регионе якобы есть «секретные тюрьмы». Журналистов, распространяющих подобные сведения, он назвал «шизофрениками», а себя — «самым законопослушным гражданином», сообщает РИА Новости.

Заявление чеченский лидер сделал во время прямого эфира на своей странице в Instagram. Обсуждая ситуацию в республике, Кадыров отметил, что правозащитники и представители СМИ неоднократно обвиняли его в содержании «секретных тюрем».

По его словам, к нему в дом даже приезжала специальная проверка из Следственного комитета, однако правоохранители ничего не обнаружили.

«Я бы и близко не подпустил к своему дому и семье шайтанов. Для них предусмотрены места, которые прописаны в законе — СИЗО, тюрьмы», — отметил глава республики.

Кадыров добавил, что он — «самый законопослушный гражданин», и призвал подписчиков не обращать внимание на «эту чушь».

«Это шизофреники, которым снятся страшные сны, и выдают плод больной фантазии за действительность», — резюмировал он.

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