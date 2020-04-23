Армения не обсуждает поэтапный вариант урегулирования карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян в четверг, комментируя заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Лаврова, сделанное в ходе круглого стола Фонда им. А. М. Горчакова 21 апреля.

Выступая на этом мероприятии в режиме онлайн, Лавров заявил, что среди прочих документов, касающихся карабахского вопроса, «есть проекты, которые год назад, в апреле прошлого года, в Москве на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей были распространены и сейчас активно обсуждаются». По его словам, эти документы предполагают «поэтапный подход» к проблеме.

«Для Армении неприемлемы такие предложения, которые подразумевают поэтапный вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта, представленные еще до 2018 года. Более того, с 2018 года Армения не ведет переговоров на базе поэтапного урегулирования», — отметила Нагдалян.

Она также заявила, что Армения имеет ясное видение сбалансированных, основанных на компромиссах и соразмерности обязательств подходов, которые могут привести к справедливому и устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Minval.az