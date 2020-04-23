Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому украинский лидер Владимир Зеленский предложил пост вице-премьера в правительстве, рассказал в эфире телеканала «Украина 24» о своих планах.

Политик пообещал, что не приведет с собой грузинскую команду, как это было при губернаторстве во время президентства Петра Порошенко. «Я думаю, тут достаточно своих украинцев, чтобы они нашли свое место и роль в жизни. (…) Знаете, сколько интересных парламентариев [в Верховной Раде] сидит?» — ответил он на соответствующий вопрос.

Саакашвили при этом заявил, что «не собирается устраивать шоу», поскольку «вышел из этого возраста». Он назвал «полной чушью» предположение, что спустя какое-то время после возможного назначения разругается с Зеленским так же, как ранее поссорился с Порошенко. «Пусть даже никто не надеется, что я буду на него нападать», — заверил Саакашвили, назвав главу государства смелым человеком.

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