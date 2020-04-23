Украина заблокировала в ООН вторую российскую резолюцию, призывавшую к ослаблению санкций во время пандемии коронавируса.

Об этом в своём видеообращении заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает «Лайф».

По его словам, резолюция повторяла суть документа, который был отклонён ещё в начале апреля. В нём Россия призывала страны отменить односторонние санкции, введённые в обход ООН, таким образом обеспечив доступ к медикаментам и продовольствию в условиях пандемии. Такую резолюцию Кулеба назвал манипулятивной.

— Украина не могла поддержать такую резолюцию, — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он также пригрозил, что Незалежная будет и впредь блокировать выдвинутые РФ инициативы об ограничении санкций.

Minval.az