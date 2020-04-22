Верховная Рада Украины может назначить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам.

Об этом изданию LIGA.net сообщили сразу три собеседника в руководстве фракции президентской партии Слуга народа. Позднее это подтвердила его пресс-секретарь Дарина Чиж и собеседник в Офисе президента.

Обновлено. Саакашвили заявил, что приглашение занять пост вице-премьера по реформам поступило ему лично от президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что принял его, и пообещал вскоре представить в Верховной Раде свою антикризисную программу.

По словам собеседников в СН, такой кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание послезавтра, 24 апреля.

«Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу», — сообщил один из руководителей фракции.

Два других собеседника из СН отметили, что должность в Кабинете министров экс-губернатору при пятом президенте Петре Порошенко предложил президент Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сначала не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, однако позднее сообщила, что Саакашвили «придет на заседание в пятницу; он для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением».

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