Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз поделился мнением о блогере Василии Уткине.

Напомним, что известные медиаперсоны уже не раз обменялись любезностями через социальные сети.

«Я только начал выступать на YouTube. У нас тут не жирный тупой Васька, не забалуешь. Настанут жесткие реалии, а не засыпающий, сваливающийся со стула… Найдите, пожалуйста, то замечательное видео Уткина и стула. Это уникальное видео называется «Не приходя в сознание», — вспомнил Соловьев о падении Василия на одном из радиоэфиров, передает Газета.ру.

«Тебя сколько людей соскабливало?! Тогда ты, к слову, был немного худее… Это было до того, как ты уснул, или после? Васееек?! Васееек?! Я считаю, что так только куча дерьма плюхается. И тогда была лишь половина нынешнего Уткина, а теперь он будет плюхаться и прилипать. Это что же, мужик? И вот это бросает вызовы. Это», — заявил телеведущий в эфире своего канала на YouTube.

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