Миллиардер, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили впервые за долгое время дал о себе знать, пишет издание «Новости-Грузия».

Самый богатый человек Грузии принял участие в танцевальном челлендже и снялся в коротком клипе на популярном у молодежи видеохостинге TikTok вместе со своим сыном, рэпером Берой. Клип опубликован сегодня.

«Тайное рукопожатие с моим отцом», — подписал Бера видео на своей странице в ТikTok.

Уже более двух месяцев Бидзина Иванишвили не появлялся на публике. СМИ сообщали, что миллиардер покинул Тбилиси и находится в своей загородной резиденции. 9 апреля стало известно, что его семья пожертвовала 100 миллионов лари (около 31,5 миллиона долларов) на борьбу с коронавирусом в Грузии. Деньги перечислили в правительственный фонд StopCoV через личный фонд Иванишвили «Карту».

Тем не менее, в течение последнего месяца СМИ чаще всего упоминали имя миллиардера в другом контексте. Несмотря на эпидемию коронавируса, Иванишвили продолжил свозить гигантские деревья со всей Грузии в свой дендропарк в курортном поселке Шекветили.

23 марта председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, который является членом политсовета «Грузинской мечты» заявил, что Иванишвили ежедневно «уделяет внимание и силы, чтобы во время борьбы с коронавиурсом страна получила как можно меньший ущерб».

Minval.az