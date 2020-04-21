Министры иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения провели видеоконференцию с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, переговоры продолжались более полутора часов.

В ходе встречи стороны обсудили влияние глобальной пандемии COVID 19 и последние события в регионе.

В соответствии с совместным заявлением, принятым сторонами в Женеве 30 января этого года, были рассмотрены последующие шаги в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что осуществление заранее запланированных гуманитарных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также встреча министров и визиты сопредседателей в регион были отложены. Однако было отмечено, что ведется соответствующая работа по подготовке этих мер.

Было отмечено, что в условиях нынешнего глобального кризиса в области здравоохранения важно придерживаться прекращения огня и воздерживаться от любых провокаций.

Позиция Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и основана на урегулировании конфликта на основе норм и принципов международного права и реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, как это отражено в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ.

Minval.az