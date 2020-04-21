Для Армении неприемлемо решение карабахского вопроса, предполагающее «территориальные уступки» Азербайджану, заявил во вторник глава армянского МИД Зограб Мнацаканян на пресс-конференции в Ереване, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как сообщал «Минвал», накануне глава МИД РФ заявил, что в рамках карабахского урегулирования есть «мадридские принципы», есть документы, которые готовились Россией в 2010-2011 годах, так называемый «Казанский документ», которые подразумевают «продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода». Они, по словам Лаврова, предполагают на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций.

«В заявлении моего российского коллеги Сергея Лаврова были ссылки на многочисленные документы. Речь шла также о документе, который обсуждается в последние два года. Подобные подходы и предложения были в 2014 и 2016 годах, и они были неприемлемы для армянской стороны», — цитирует его «Интерфакс».

Вместе с тем глава МИД Армении заявил, что «с 2018 года обсуждения по карабахскому вопросу ограничились вокруг оценки сторонами отдельных элементов».

«Мы говорим о наших подходах, где приоритетом является фактор безопасности. Территории, о которых идет речь в заявлении Лаврова, кроме прочего, являются зоной безопасности и линией обороны. Никто не может предположить, что это может быть пересмотрено и может быть поставлена под сомнение безопасность народа Карабаха, никто не может предположить, что кто-то может пойти на уступки и поставить под угрозу безопасность», — важно заявил Мнацаканян.

Он утверждает, что «в основных принципах урегулирования карабахского конфликта есть принцип самоопределения, что является приоритетом в переговорном процессе».

«Выражение принципа самоопределения означает уточнение статуса, право на свободное волеизъявление без ограничений. Мирное урегулирование возможно на основе взаимных уступок, с армянской стороны односторонних уступок не будет никогда, особенно когда угроза безопасности реальная и сейчас. Взаимные уступки должны быть соразмерными, в которых мы видим полноценное отражение элементов безопасности и статуса. Это было и есть наша позиция. И ни одно решение не может быть принято без народа Карабаха. Лавров представил свою позицию, я – свою», — заявил глава МИД Армении.

Minval.az