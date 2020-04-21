Россия надеется на восстановление авиасообщения с Грузией в ближайшее время.

Об этом сегодня в ходе видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Лайф».

Однако помешать этим планам могут русофобские настроения в стране.

— К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем эту проблему решить. Для нас главное, чтобы в Тбилиси не раздувалась русофобская кампания, эксцессы которой были во время проведения Всемирной ассамблеи православия, — сказал российский дипломат.

Лавров отметил, что Россия заинтересована в восстановлении экономического сотрудничества с Грузией. По его мнению, такие меры пойдут на пользу гражданам обеих стран. При этом глава МИД подчеркнул, что первый шаг к возобновлению дипломатических отношений РФ делать не будет, однако, если это сделает Тбилиси, Москва пойдёт навстречу.

— Будем готовы восстановить дипломатические отношения, поскольку не мы были инициаторами их разрыва. Наверное, надо дождаться того, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу, — сказал Лавров.

Minval.az