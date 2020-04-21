Армяне, ожидающие рейса на родину, вчера были выдворены из московского аэропорта «Домодедово».

На странице социальной сети «Facebook» одного из них размещено видео, в котором он заявляет, что их эвакуировало руководство аэропорта. Из содержания видео слышно, что звучат также обвинения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает news.am.

С 12 апреля в аэропорту «Домодедово» остались граждане Армении, желающие отправиться на родину, однако не сумевшие это сделать. Они отказывались дождаться чартерного рейса в гостиницах. Среди них 120 граждан Армении из 268, попавших в список людей, которые должны отправиться на родину.

6, 7 и 12 апреля из Москвы в Ереван вернулись 260 граждан Армении.

Minval.az