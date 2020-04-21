Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил перейти к принципу take or pay («бери или плати») в мировой торговле нефтью.

Как передает РБК, об этом он написал на своей странице в Facebook. Позже сообщение было удалено со страницы Медведева, а вместо него появилось другое, в котором говорится о возможном изменении принципов торговли нефтью в будущем «с учетом опыта» контрактов по принципу take or pay.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами», — говорилось в первом сообщении Медведева.

Через полчаса после публикации указанный пост был отредактирован: из него исчезли два последних предложения о продаже нефти по принципу take or pay и о готовности к переговорам по данному вопросу с партнерами. Затем оригинальное сообщение было удалено, а вместо него появилось новое, в котором бывший премьер пишет, что ситуация с нефтяными фьючерсными контрактами требует самого внимательного анализа, так как подрывает восстановление мировой экономики.

«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.

В секретариате зампредседателя Совбеза заявили, что «из-за проблем с коммуникацией и связью сначала была опубликована только часть комментария», и отметили, что в финальной версии «текст был скорректирован».

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