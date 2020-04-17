Суд принял решение о применении меры административного наказания в отношении лица, взобравшегося на служебный автомобиль дорожной полиции.

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Как передает АПА, сразу распространения фотографий в соцсетях, сотрудниками отдела уголовного розыска Наримановского РУП был задержан житель Насиминского района Ниджат Мустафаев 1999 г.р.

Материалы были направлены в суд, который назначил административный арест на 15 суток по статье 510 Кодекса об административных правонарушений.

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