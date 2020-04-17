Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции г.Баку прокомментировало распространенную в соцсетях информацию о парне, который распивал пиво, сидя на багажнике патрульного автомобиля дорожной полиции.

Как сообщил Report начальник отдела УГДП Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с инцидентом проведено разбирательство.

По его словам, в результате расследования была установлена личность парня. Им оказался житель Баку Ниджат Мустафаев 1999 г.р. Он был задержан сотрудниками дорожной полиции и доставлен в 18-ое отделение полиции Наримановского РУП.

В.Асадов отметил, что в отношении Н.Мустафаева будут приняты предусмотренные законодательством меры.

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