Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.

Как передает Лента.ру, фрагмент опубликован на другом YouTube-канале, из оригинальной записи высказывания были вырезаны.

Конфликт с сотрудниками у Соловьева произошел во время стрима с ответом спортивному комментатору Василию Уткину. Ведущий требовал вывести на экран посты журналиста из аккаунта в Twitter, но произошла заминка. «Ребята, выведите пожалуйста. Слушайте, ребят, что значит у вас не готово?! Выведете, пожалуйста, тви (скорее всего, имелось ввиду слово «твит» — прим. «Ленты.ру») от месье Уткина!» — повысив тон сказал Соловьев.

Позже он продолжил высказываться в адрес подчиненных. «Как у вас может быть не готово, когда у меня написано, что у вас готово! Или вы на Уткина работаете!» — добавил Соловьев. Он также в эфире обратился напрямую к сотрудникам. «Если вы не способны быть подготовленными к эфиру, давайте вы уволитесь. Я вам буду за это очень благодарен. Просто увольтесь», — сказал Соловьев.

Во время оценки другого твита Уткина ведущий «России 1» вновь вспомнил о недочетах членов его команды. «Вы, дорогие друзья, меня конечно сегодня сильно удивляете. Я так вежливо скажу. Сказать, что я от вас в бешенстве — значит не сказать ничего», — добавил он.

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