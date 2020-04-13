Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике белорусов, которые из-за пандемии коронавируса COVID-19 носят защитные маски даже в поле, и считает, что они уже «перегнули».

Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в понедельник принял с докладом главу администрации президента Игоря Сергеенко, председателя верхней палаты парламента Наталью Кочанову и министра здравоохранения Владимира Караника. В частности, глава государства призвал людей взвешенно подходить к использованию средств индивидуальной защиты на фоне пандемии.

«Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один — ветер такой, погода сейчас хорошая, сухая — и маска на лице… Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?» – задался вопросом Лукашенко.

Он также поручил главе администрации подготовить перечень предприятий, которые в Беларуси выпускают средства защиты и могут этим заниматься. Лукашенко отметил, что найдет время побывать там, где «сочтет нужным», и спросит, «круглые ли сутки они работают и шьют маски».

«Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это… А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее», — отметил белорусский лидер. Он также добавил, что на фоне пандемии защитные средства – маски, бахилы, очки, щитки — стоят «бешеных денег».

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