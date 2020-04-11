Люди со всех концов России, не зная о закрытии российско-азербайджанской границы, стекаются к пункту пропуска «Яраг-Казмаляр» Магарамкентского района. И это на фоне заявлений в социальных сетях и средствах массовой информации о том, что Азербайджан на определенный промежуток времени закрыл въезд.

Как сообщают российские СМИ, власти района предоставили всем жителям Азербайджана, оставшимся в неудобной и непредвиденной ситуации, все условия. Людей разместили в мечети, ежедневно здесь по указанию районных властей проводится дезинфекция, доставляется горячее питание и выдаются индивидуальные средства гигиены, власти района обеспокоены эпидемиологической ситуацией.

Накануне, 10 апреля, глава района Фарид Ахмедов в очередной раз посетил место размещения приезжих граждан, пообщался с ними, объяснил ситуацию и призвал не нарушать общественный порядок, соблюдать санитарно-гигиенические правила. Для этого им были розданы все необходимые средства.

Представитель регионального Пограничного Управления ФСБ России по Республике Дагестан прокомментировал, что ранее граждане Республики Азербайджан беспрепятственно пересекали границу в установленные иностранной стороной временные рамки.

Ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции два из трех действующих пограничных пункта пропуска на российско-азербайджанской границе «Тагиркент-Казмаляр» и «Ново-Филя» были закрыты 18 марта. Позднее был закрыт и третий пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Ограничение продлится до 20 апреля. При этом международное автомобильное сообщение, которое занимаются перевозкой товаров, разрешено.

Minval.az