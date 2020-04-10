Медики доказали противовирусную активность препарата мефлохина в отношении возбудителя COVID-19, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, мефлохин полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток в концентрации два микрограмма на литр.

«Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека», — сказала она.

Исследования проводились Научно-производственным центром «Фармзащита» при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, уточнили в пресс-службе.

Minval.az