Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился за нецензурные высказывания в адрес ингушей и объяснил, что эти слова вырвались из-за сильных эмоций, сообщает «Чечня Сегодня».

«И здесь я должен извиниться за свои слова. Не перед теми, кто пытается поссорить чеченцев и ингушей, а перед уважаемыми людьми — я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов», — отметил чеченский лидер.

По его словам, во время эфира он не заметил, что отреагировал слишком эмоционально. Однако глава республики заявил, что это его не оправдывает. Он уточнил, что приносит извинения уважаемым старейшинам Чечни и Ингушетии, а также чеченскому муфтию, который в этот момент находился рядом с ним.

Накануне сообщалось, что Кадыров в ходе заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса прокомментировал критику решения по размежеванию чечено-ингушской административной границы в 2018 году. Трансляция велась в его аккаунте в Instagram.

Кадыров заявил, что ингуши и чеченцы являются одним народом. «Те десять человек, которые пишут в интернетах, что мы не братья с чеченцами, — пошли вы к ***** [чертовой] матери. От вас не зависят наши братские отношения. Чеченцы и ингуши всегда были и остаются братьями», — сказал глава республики.

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