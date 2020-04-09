16 тысяч граждан, не имеющих возможности вернуться из Турции в Азербайджан, обратились за поддержкой.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Турции.

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Отмечается, что в связи с карантинными мерами, осуществляемыми в этой стране в связи с распространением в Турции коронавирусной инфекции (COVID-19) и ограничением передвижения, часть из более чем 16 000 обращений граждан Азербайджана, прибывших сюда на время и не имеющих возможности вернуться на родину, а также наших студентов с ограниченными материальными возможностями, обучающихся в Турции за свой счет, были проанализированы посольством и до 6000 нашим гражданам из этой категории при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) была оказана помощь в обеспечении продовольствием и жильем.

В настоящее время анализируются остальные и вновь поступившие обращения, и при текущей ситуации, предусматривается оказание поддержки нуждающимся гражданам из этой категории. В то же время, граждан, на обращения которых еще не ответили, просим отнестись с пониманием.

Minval.az