«Есть граждане Азербайджана с истекшим сроком визы, которые, прибыв в Турцию, не успели выехать из страны после закрытия границ между Азербайджаном и Турцией в связи с мерами борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы ведем учет обратившихся к нам таких граждан».

Об этом АПА сообщил пресс-советник посольства Азербайджана в Турции Эльвин Сулейманлы.

Э.Сулейманлы отметил, что по итогам переговоров посольства в связи с гражданами Азербайджана, не успевшими выехать из Турции, было достигнуто соглашение между двумя странами: «В МИД Турции будет представлена информация об этих гражданах, которые смогут вернуться на родину без каких-либо санкций за просроченные визы».

Представитель посольства также отметил, что граждане Азербайджана, не успевшие выехать из Турции и испытывающие трудности с продовольствием, могут связаться с диппредставительством посредством регистрационной формы https://tinyurl.com/rlpgpa2, после чего представители посольства свяжутся с ними и предоставят единовременную помощь.

По словам Э.Сулейманлы, посольство продолжит оказывать помощь оставшимся в Турции гражданам Азербайджана до восстановления сообщения между двумя странами.

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