Находящийся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя экс-президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против премьер-министра республики Никола Пашиняна.

«В суд Еревана поступил иск от Роберта Кочаряна с требованием защиты чести и достоинства от клеветы, содержащейся в публичном выступлении. Ответчик по иску — Никол Пашинян», — говорится в сообщении, опубликованном на портале судебной информации Армении.

Ранее Пашинян заявлял, что конфискует «наворованные Кочаряном миллиарды долларов» и направит эти средства на нужды армии.

В офисе команды адвокатов Кочаряна «Интерфаксу» сообщили, что экс-президент добивается от Пашиняна опровержения обвинений в нажитом незаконным путем имуществе и требует компенсации в размере 2 млн. драмов (около $4 тыс).

Minval.az