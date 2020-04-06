В Ташкенте 26 марта Шавкат Мирзиеев провел видеоселекторное совещание по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает Centrasia.org.

Как отметил в ходе совещания Мирзиеев, медики, заразившиеся COVID-19 во время лечения пациентов, получат по 100 млн сумов компенсации ($10,4 тыс).

По словам президента, в период действия карантина врачам, эпидемиологам, контактирующим с больными коронавирусом, осуществляющим деятельность на объектах, в которые помещены зараженные, будут ежемесячно выплачиваться поощрительные выплаты в размере 25 миллионов сумов (2600 долларов США), медсестрам и лаборантам – 15 миллионов сумов (1500 долларов США), санитарным работникам – 10 миллионов сумов (более 1000 долларов США), иным работникам – 5 миллионов сумов (520 долларов США).

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