Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президенту Литвы Гитанасу Науседе следует заняться «своим вирусом» COVID-19, а не упрекать Беларусь в сокрытии истинной информации о распространении коронавируса на ее территории.

Такое заявление Лукашенко сделал в четверг во время интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Белоруссии.

«Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент (Науседа это делает в плане противодействия COVID-19 — ред.). Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют», — заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси из всех находящихся на излечении от коронавируса в больницах лишь немногие находятся на искусственной вентиляции легких. «У нас около 3 тысяч аппаратов ИВЛ. Плюс наркозные можно использовать в крайнем случае», — сообщил Лукашенко.

Minval.az