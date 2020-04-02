Число случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 92 и достигло 663, сообщается в четверг на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

В среду власти республики сообщали о 571 подтвержденном случае коронавируса. От COVID-19 в Армении скончались четыре человека. Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля.

«В Армении подтверждены 663 случая коронавируса. Излечились 33 пациента. Четыре человека скончались», — уточнили в ведомстве.

По данным минздрава, на лечении находятся 626 человек, в 2940 случаях результаты теста на коронавирус были отрицательными.

Minval.az