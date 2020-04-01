Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение отложить на вечер военный парад в Минске, приуроченный к 9 Мая, ради того, чтобы успеть посетить парад Победы в Москве, который состоится утром того же дня. Об этом сообщил заместитель министра обороны республики Сергей Потапенко, передает агенство АФН.

«Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате — с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения парада до 60 минут», — рассказал Потапенко.

Ранее Лукашенко заявил, что собирается приехать на парад Победы в Москву, даже несмотря на то, что Россию охватил «психоз» из-за пандемии коронавируса. Он сообщил, что Беларусь не будет отменять праздничные мероприятия.

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