Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, но число больных какое-то время еще может увеличиваться.

Как передает РИА Новости, об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«В отношении пика хочется верить, что мы подходим к какому-то такому значению критическому, хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться»,- сказал Брико.

Он уточнил, что, скорее всего, количество новых случаев заражения коронавирусом ближайшие несколько дней будет увеличиваться, а потом пойдёт на снижение.

«Распространение коронавируса существенно снизится благодаря, конечно, мерам, которые принимаются, они довольно разнообразные и жёсткие. Кроме того, это особенность коронавирусной инфекции, которая относится к числу острых респираторных вирусных инфекций, активность их особенно высока в холодный период года, а начиная с апреля-мая, активность резко падает. Я думаю, что это не будет исключением в отношении и коронавирусной инфекции»,-пояснил Брико.

Minval.az