На территории Газахского района в понедельник, 30 марта военнослужащие Государственной пограничной службы АР (ГПС) пересекли провокацию противника, говорится в сообщении ведомства.

Интенсивный обстрел в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана велся, начиная с 17:30 понедельника. Кроме населенного пункта, под огонь попали гражданские транспортные средства. В сообщении ГПС указано, что стрельба велась подразделениями Вооруженных сил Армении со стороны сел Боганис и Воскеван в Ноемберянском районе Армении.

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Провокация противника была подавлена ответным огнем.

В настоящее время территория находится под контролем азербайджанских пограничников, говорится в сообщении ведомства.

«Заявляем, что информация армянских СМИ о нарушении перемирия нашими пограничными контрольно-пропускными пунктами не соответствует действительности, наши подразделения не открывали огонь по армянским поселениям», — подчеркивается в сообщении ГПС.

Minval.az