Генсек ООН Антониу Гутерреш в очередной раз отличился. И призвал все страны «установить режим прекращения огня во всех уголках мира, пока человечество стоит перед лицом общего врага», то есть эпидемии нового коронавируса. Звучит красиво и возвышенно, только слишком уж наивно. Во всяком случае, по адресу риторики в стиле «давайте все возьмемся за руки, и все проблемы в мире будут решены» весьма едко «проходится» даже одна из героинь нашумевшего сериала «Твин Пикс», готовясь к участию в провинциальном конкурсе красоты. А уж международному чиновнику высшего уровня тем более не стоило бы озвучивать что-то похожее. Неудивительно, что призыв Гутерреша участники многочисленных конфликтов просто проигнорировали. Армянские агрессоры — не исключение. Только за последние сутки, как уточняет Минобороны Азербайджана, армянская армия нарушила режим прекращения огня на различных направлениях 21 раз, используя при этом не только снайперские винтовки, но и крупнокалиберные пулеметы. В частности, с позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Ашагы Сейидахмедли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Такая активность даже теоретически не может быть «цепью случайностей». Особенно с учетом того, что 24 марта армянские военнослужащие уже попытались устроить вылазку на азербайджанскую территорию — в результате один армянский военнослужащий был убит, остальные предпочли бежать, бросив тело своего товарища.

Более того, все это сопровождается очередным взлетом милитаристской риторики. Где, к примеру, небезызвестный Паргев Мартиросян, глава «арцахской епархии» армянской церкви, вдруг озаботился сугубо военными вопросами и в своем интервью брякнул: «Мы уверены, что Азербайджан видит решение Арцахского вопроса посредством войны. Апрельская война была третьим случаем, когда нас остановили. Мы должны были нанести контрудар и приступить к другим делам, но нам позвонили и сказали, что предлагают перемирие».

Здесь бы, конечно, напомнить «духовному пастырю», что, во-первых, в апреле 2016 года именно Армения спровоцировала вспышку боевых действий, а потом, получив отлуп, начала слезно умолять Москву, чтобы та вмешалась и спасла свой побитый «форпост». Из апрельского поражения Иревану, конечно, стоило бы сделать самые серьезные выводы, но местная верхушка предпочитает рассказывать своим подданным «байки в стиле милитари». А вот на этом фоне цепь армянских провокаций на линии фронта уже не может быть случайностью.

Понятно и другое. Тактика использования разного рода «дымовых завес» изобретена еще много веков назад. Сегодня она, правда, несколько видоизменилась: в политическом «мейнстриме» — попытки использовать шумные события находящиеся в центре внимания мировой общественности, в качестве «отвлекающего маневра» и решить свои проблемы, действуя под их прикрытием. Карательная акция советской армии в странах Балтии в январе 1991 года, когда в фокусе внимания мирового политического класса были события в Персидском Заливе, агрессия России против Грузии во время Пекинской Олимпиады 2008 года и захват Крыма на фоне Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году — это уже хрестоматийные примеры. Теперь же армянские агрессор, похоже, явно вознамерились использовать в качестве отвлекающего маневра нынешнюю пандемию коронавируса.

Только, похоже, здесь упустили из виду, скажем так, масштаб явления. Коронавирус — не просто заведомая «топ-новость». Как отметил в своем Фейсбуке Тофик Зульфугаров, бывший министр иностранных дел Азербайджана, «наконец-то мы остались наедине — Армения, Азербайджан и коронавирус». Как напомнил Зульфугаров, накануне «самоустранился личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, который возглавлял единственную структуру посредничества в регионе. Страны — члены ОДКБ, НАТО, ЕС и СНГ закрыли границы и прервали все коммуникации друг с другом». И высказал прогноз: «Система международных отношений, которую мы знали до пандемии рухнула полностью. Нет оснований предполагать, что как только кризис пройдет, все восстановится в том же виде, что и было до этого. Поэтому, на сегодняшний день реальность такова, что в армяно-азербайджанском конфликте остались два игрока, влияющих на ситуацию. Это — Армения и Азербайджан. Думаю, что через неделю или две актуальным может стать вопрос заданный Азербайджаном Армении — сколько дней вам надо, чтобы вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий?»

А вот тут нужно пояснение. Во-первых, коронавирус многое изменил и многое изменит, но ни в коей мере не отменяет сложившихся реалий, прежде всего в военном балансе. Где Армения по-прежнему отстает на десятки пунктов от Азербайджана. Во-вторых, Иреван начал стремительно терять очки на международной арене задолго до того, как главной темой мировой политики стал коронавирус. Прекращение американской помощи, после чего в Армении прямо заговорили о том, что «приоритетом для Трампа стал Азербайджан» — пример классический. Более того, на фоне неясности с конституционным референдумом, падения рубля, санкций и прочих неприятностей далеко не факт, что Москва будет прикрывать свой «форпост» с прежним рвением. Так что на этом фоне Армении лучше было бы воздержаться от резких телодвижений.

Но, увы, умение просчитывать последствия собственных авантюр никогда не было сильно стороной армянской политической верхушки.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az