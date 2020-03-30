Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег бизнес от увольнения сотрудников «в сложное время».

Соответствующее заявление было сделано главой государства во время посещения ОАО «Белгипс».

Об этом сообщает президентская пресс-служба.

На встрече с сотрудниками «Белгипса» Лукашенко рассказал, что ему поступила информация о том, что ряд частных предприятий, в основном строительных фирм, начал «сворачивать работу» и увольнять сотрудников.

Если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси, – предупредил президент.

Он заверил, что в государственных компаниях такая ситуация не возникнет, потому что «мы это контролируем».

Лукашенко подчеркнул, что «в трудное время» нужно, наоборот, поддерживать людей и сохранять рабочие места. По словам президента, у бизнеса для этого имеются возможности.

Глава государства предложил бизнесменам «порыться у себя в карманах и сейфах», чтобы поддержать сотрудников.

Которые на них работали и зарабатывали эти деньги, – добавил президент.

Он также отметил, что у бизнесменов «карманы деньгами набиты», в особенности у представителей строительного бизнеса, которые «заработали на квартирах».

Пусть последним поделятся, но людей на улицу не выкидывают, – заключил глава государства.

Minval.az