Число случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки выросло на 58 и достигло 482, сообщается в понедельник на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.

В воскресенье власти республики сообщали о 424 подтвержденных случаях. От COVID-19 в Армении скончались три человека. Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля.

«В Армении подтверждены 482 случая коронавируса. Излечились 30 пациентов. Три человека скончались», — уточнили в ведомстве.

По данным минздрава, на лечении находится 449 человек, в 2206 случаях результаты теста на коронавирус были отрицательными.

Minval.az