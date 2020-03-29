Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за отсутствия ограничений на массовые мероприятия в стране. Соответствующий пост он написал в своем телеграм-канале.

«Лукашенко издевается над всей планетой», — заявил политик.

Жириновский обратил внимание на то, что во многих странах есть жесткие ограничения на спортивные мероприятия, остановлены чемпионаты, а в Белоруссии «все на стадионах». Лидер ЛДПР подчеркнул , что в республике счет заболевших пошел на десятки.

«Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец», — заключил политик.

Minval.az