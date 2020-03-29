Грузинское правительство не нуждается в помощи экс-президента Михаила Саакашвили, который предлагает свое содействие в обеспечении возвращения на родину застрявших в Европе граждан Грузии из-за пандемии коронавируса, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

На днях Саакашвили в Facebook предложил грузинскому правительству свою помощь для того, чтобы бесплатно доставить на родину до 1 тысячи граждан Грузии, застрявших в Европе из-за пандемии нового коронавируса. Грузия ранее объявила в стране ЧП до 21 апреля и прекратила авиасообщение со всеми странами, при этом грузинская авиакомпания Georgian airways продолжает выполнять чартерные рейсы в разные страны Европы для возвращения граждан Грузии на родину.

«Мы сделали определённые шаги, осуществлены рейсы. Единственная наша просьба к «Единому национальному движению» и их лидеру Михаилу Саакашвили — прекратить вредить, это будет самой большой помощью в сегодняшней ситуации. Если будут необходимы дополнительные мероприятия, дополнительные просьбы к людям, странам, сектору бизнеса, то мы и это сделаем, пока этого не нужно»,- заявил Каладзе журналистам.

Премьер-министр Георгий Гахария также заявил журналистам, что «Грузия продолжает вывозить своих граждан, и стране в этом не нужно никакой помощи».

Minval.az