Киностудия «Сюзмультфильм» подготовила серию коротких роликов с героями советских мультфильмах о правилах поведения во время пандемии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу студии.

В роликах персонажи популярных мультфильмов, в числе которых Карлсон, Винни-Пух и герои «Простоквашино», рассказывают зрителям о том, как сохранить здоровье и спокойствие при пандемии, заявили в пресс-службе. Там сообщили, что посмотреть ролики можно в официальных аккаунтах «Союзмультфильма» в социальных сетях.

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