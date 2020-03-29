Грузия не пропустила через свою территорию россиян, желающих выехать на родину из Армении сухопутным путем, сообщило посольство России в Ереване и рекомендовало застрявшим из-за COVID-19 соотечественникам незамедлительно воспользоваться авиасообщением, пишет РИА-Новости.

«В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию российских граждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение», — говорится в заявлении, размещенном на странице посольства в Facebook.

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