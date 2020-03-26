Мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что первоначально Нарусова обратилась за помощью в ведомственную больницу, после чего ее увезли в больницу в Коммунарке.

По данным издания, в настоящее время врачи обследуют пациентку, взяты пробы для теста на коронавирус.

Отмечается, что ранее Людмила Нарусова решила самоизолироваться в связи с тем, что она контактировала с людьми, приехавшими из-за границы.

Minval.az