Самый безопасный вид транспорта в условиях распространения коронавирусной инфекции — это личный автомобиль. Об этом в интервью телеканала «Звезда» заявил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, наибольший риск подхватить инфекцию наблюдается в общественном транспорте вроде автобусов и маршруток, где присутствует максимальная «скученность» людей.

При этом метро, считает инфекционист, не так уж и опасно: там будут вводиться системы тепловизоров и фильтрации воздуха. Однако для этого потребуется много времени, поэтому с учётом всей обстановки личный автомобиль является самым безопасным средством передвижения.

— Самый безопасный — это личный транспорт, — сказал Викулов.

Инфекционист также добавил, что между поездкой в такси, на автобусе, троллейбусе, трамвае или маршрутке стоит отдавать предпочтение первому варианту — пассажиропоток там существенно меньше.

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