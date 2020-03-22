Для граждан Грузии, возвращающихся из Азербайджана, переход будут действовать на КПП «Красный мост», говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом, которое продлится до 21 апреля.

Отмечается, что через этот контрольно-пропускные пункт могут вернуться на родину и граждане Азербайджана. Переход будет возможным с 10:00 до 18:00.

«Через другие контрольно-пропускные пункты люди пропускаться не будут, решение принял Межведомственный координационный совет во главе с премьер-министром Грузии», — подчеркивается в сообщении.

Ограничения не распространяются на грузоперевозки, которые осуществляются круглосуточно через все КПП Грузии.

Minval.az