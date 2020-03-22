Азербайджан намерен отказаться от проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в 2020 году из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает Motorsport.

На недавней видеоконференции с участием руководителей «Формулы-1», Международной федерации автоспорта (FIA), команд и организаторов этапов, промоутеры Гран-при Азербайджана заявили, что не хотят проводить гонку в Баку в сложившихся условиях. Воздвижение временной трассы в столице Азербайджана, активная фаза которой должна была начаться в апреле, связана с большими тратами.

Организаторы гонок «Формулы-1» в Баку хотят избежать невосполнимых расходов, а также опасаются, что большое скопление людей может привести к распространению в стране коронавируса, поэтому заявили о нежелании в таких условиях проводить гонку.

Ранее сообщалось о том, что Гран-при Азербайджана, запланированный на 5-7 июня, должен стать первым этапов в обновленном календаре чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2020 года из-за отмены всех весенних гонок по причине распространения COVID-19, отмечает «Спутник». Кроме того, организаторы Гран-при Канады также заявили о том, что могут отменить проведение своей гонки.

В результате руководство «Формулы-1» может прибегнуть к одному из планов, чтобы хоть как-то завершить сезон этого года. Согласно этому плану, во время одного гоночного уик-энда планируется проводить сразу два этапа в одном и том же городе.

Minval.az