Американский актер Энтони Хопкинс показал в Facebook, как проходит его домашний карантин в Малибу. Судя по всему, актер преимущественно играет на фортепиано своему коту по кличке Нибло.

«Нибло хочет убедиться, что я здоров, и взамен требует, чтобы я его развлекал», — написал 82-летний Хопкинс.



Издание «Лига. Новости» отмечает, что актер давно увлекается музыкой. Он написал ряд сочинений для фортепиано и скрипки с оркестром. Наиболее популярное из них — And The Waltz Goes On.

Кот Нибло появился у Хопкинса во время съемок фильма «Ритуал» в 2010 г. Бездомного котенка принес консьерж отеля в Будапеште, в котором жил актер. Хопкинс так к нему привязался, что забрал с собой в США.

Minval.az