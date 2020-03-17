Организаторы американской сатирической антипремии «Золотая малина», которая ежегодно награждает самые плохие фильмы и отвратительную актерскую игру, назвали победителей 2019 года. Мюзикл «Кошки» получил премию в номинации «Худший фильм года», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Razzie Channel.

Создатель мюзикла Том Хупер объявлен худшим режиссером 2019-го.

Худшей актрисой года признана Хилари Дафф за роль в фильме «Призраки Шэрон Тейт». Премию за худшую актерскую игру получил Джон Траволта, снявшийся в 2019-м в лентах «Фанат» и «Бок о бок».

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